Umjereno oblačno vrijeme danas, dnevna temperatura do 26 stepeni

Danas će u našoj zemlji preovladavati umjereno i pretežno oblačno vrijeme. U kasnim večernjim satima kiša se očekuje u Hercegovini i na jugozapadu Bosne.

Na sjeveru zemlje slab sjeverni i sjeveroistočni vjetar, a u ostalim područjima umjeren do pojačan južni i jugoistočni. Na zapadu i jugozapadu Bosne poslije podne i tokom noći povremeno jaki udari vjetra.

Jutarnja temperatura zraka od 5 do 11, na jugu do 14, a dnevna od 18 do 24, na jugu do 26 °C.

Biometeorološke prilike postepeno će se pogoršavati, stoga bi i tegobe kod osjetljivih osoba mogle biti izraženije sa poslijepodnevnim i večernjim satima.

Moguće su reakcije na promjenu u vidu glavobolje, lošijeg raspoloženja, reumatskih i bolova na mjestima ozljeda, iscrpljenosti. Poželjno je ne izlagati se pretjeranim aktivnostima.