Helez u Pentagonu: Jačanje partnerstva BiH i SAD-a

Zamjenik predsjedavajuće Vijeća ministara i ministar odbrane Bosne i Hercegovine Zukan Helez, prvog dana zvanične posjete Sjedinjenim Američkim Državama, boravio je u Pentagonu, gdje se sastao sa Danielom L. Zimermanom, pomoćnikom ministra rata SAD-a za međunarodna sigurnosna pitanja.

Helez je zahvalio Zimermanu na kontinuiranoj podršci koju Sjedinjene Američke Države pružaju Bosni i Hercegovini, posebno u razvoju Oružanih snaga Bosne i Hercegovine, te istaknuo da je Bosna i Hercegovina danas kredibilan i pouzdan partner Sjedinjenih Američkih Država, saopćeno je iz Ministarstva odbrane BiH.

80 zajedničkih aktivnosti

Sastanak je bio prilika za dalje jačanje partnerskih odnosa i razgovor o nastavku i unapređenju saradnje. Ove godine bilateralna saradnja između dviju zemalja obuhvata više od 80 zajedničkih aktivnosti, a dosadašnji rezultati uključuju i značajna ulaganja u Oružane snage BiH, uključujući nabavku šest novih američkih helikoptera.

Helez je posebno naglasio značaj saradnje sa saveznom državom Maryland, te istakao da ova posjeta predstavlja priliku da se postojeća uspješna saradnja dodatno proširi i na civilni sektor. Izrazio je ponos zbog poziva da Oružane snage BiH budu dio međunarodne sigurnosno-humanitarne misije u Gazi, te naglasio spremnost Bosne i Hercegovine da doprinese očuvanju mira.

Goganović je istakao punu podršku učešću BiH u medjunarodnim stabilizacionim snagama u Gazi koje će djelovati pod pokroviteljstvom Sjedinjenih Američkih Država, kao i važnost nastavka saradnje na nabavci novih helikoptera za Oružane snage BiH u partnerstvu sa SAD-om. Posebno je naglasio da je strateško partnerstvo sa Sjedinjenim Američkim Državama od ključnog značaja, jer direktno doprinosi očuvanju mira, stabilnosti i bezbjednosti svih naroda u Bosni i Hercegovini.

Dodatno unapređenje saradnje

Sa Zimermanom je razgovarano i o dodatnom unapređenju saradnje, jačanju partnerstva, mogućnostima saradnje u oblasti namjenske industrije, kao i drugim pitanjima od zajedničkog interesa.

- Na kraju, zahvaljujem predstavnicima vlasti Sjedinjenih Američkih Država na otvorenosti za razgovor, iskazanom interesu za nastavak saradnje i opredijeljenosti za dalje jačanje našeg partnerstva - istakao je Helez.

Delegaciju, koju predvodi Helez čine i zamjenik ministra odbrane Aleksandar Goganović, federalni premijer, dva ministra iz Vlade Federacije BiH, nekoliko načelnika i gradonačelnika, kao i predstavnici kliničkih centara, univerziteta, Vanjskotrgovinske komore i namjenske industrije BiH, s ciljem daljeg jačanja veza između Bosne i Hercegovine i Sjedinjenih Američkih Država.