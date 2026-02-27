Helez poslao poruku Šmitu: "Ne smije se dozvoliti da RTRS sudski dokazanom krađom prihoda ugasi BHRT"

Kao ministar odbrane Bosne i Hercegovine, ali prije svega kao neko ko svoju zemlju voli otvoreno i bez zadrške, pozivam visokog predstavnika, Kristijana Šmita, da hitno reaguje i spasi BHRT, kazao je ministar odbrane BiH Zukan Helez.

- Žalosna je činjenica da Vijeće ministara Bosne i Hercegovine, zbog ustavnog uređenja, koje u gotovo svakom segmentu političkog sistema omogućava blokade onima koji aktivno rade na razgradnji države, nije u mogućnosti osigurati potrebna sredstva i spriječiti kolaps javnog servisa. Prema važećim zakonskim rješenjima, BHRT nema kontrolu nad naplatom i raspodjelom RTV takse, koja predstavlja njegov osnovni, zakonom predviđeni izvor prihoda. Upravo u toj sistemskoj slabosti nalazi se prostor koji koriste oni koji svjesno i kontinuirano rade na podrivanju institucija Bosne i Hercegovine, kako bi ugrozili i njen javni servis. Iz tog razloga pozivam visokog predstavnika da, u skladu sa svojim ovlaštenjima, donese odluku kojom bi se iz budžeta Bosne i Hercegovine izdvojila sredstva za hitno izmirenje dijela obaveza BHRT-a – bilo iz viška prihoda Regulatorna agencija za komunikacije, bilo direktno iz budžetskih rezervi države - rekao je Helez.

Činjeca koja posebno zabrinjava

Posebno zabrinjava činjenica da RTRS godinama ne uplaćuje pripadajući dio prihoda od RTV takse, a taj iznos danas približno odgovara ukupnom dugu BHRT-a, koji iznosi oko 100 miliona KM, dodao je.

- Sredstva namijenjena državnom javnom servisu godinama su zadržavana i preusmjeravana, dok je BHRT sistematski dovođen na rub opstanka. Žalosno je da upravo RTRS, koji je godinama uskraćivao sredstva državnom javnom servisu, istovremeno djeluje kao medijski instrument politike u jednom entitetu – politike koja negira genocid, relativizira presuđene činjenice međunarodnih sudova, veliča osuđene ratne zločince i kontinuirano atakuje na ustavni poredak Bosne i Hercegovine - rekao je Helez.

Simbol BiH

BHRT nije samo medijska kuća, BHRT je simbol Bosne i Hercegovine, naglašava Helez.

- To je institucija koja mora nastaviti postojati. To je glas države i javni prostor u kojem se čuje svaki građanin ove zemlje. Javni radiotelevizijski servis nije prekidao svoj rad ni u vrijeme agresije na Bosnu i Hercegovinu. U najtežim trenucima naše historije, kada su granate padale na gradove, a institucije bile na udaru, BHRT je ostao uz građane – informišući, svjedočeći i čuvajući istinu.

Ovo nije pitanje dnevne politike. Ovo je pitanje opstanka državne institucije. Ovo je pitanje odgovornosti prema građanima Bosne i Hercegovine. Vrijeme je da visoki predstavnik djeluje – da donese odluku kojom će osigurati hitnu finansijsku stabilizaciju BHRT-a ili da ukloni blokade koje godinama paralizuju funkcionisanje države - zaključio je Helez.