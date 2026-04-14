Održana tribina povodom Dana Armije RBiH

U Bosanskom kulturnom centru Tuzlanskog kantona održana je tribina povodom 15. aprila – Dana Armije Republike Bosne i Hercegovine, uz prisustvo velikog broja građana.

U okviru programa, gost tribine bio je Esad Bajić, bosanskohercegovački pisac, nekadašnji maloljetni borac i natporučnik Armije RBiH, koji je govorio o značaju ovog datuma, ulozi Armije RBiH u odbrani države, te podijelio lična iskustva iz ratnog perioda.

Program su dodatno obogatili Amina Kunić Taletović i Muhamed Gagulić, interpretacijama kasida i sevdalinki.

Organizatori tribine bili su Medžlis Islamske zajednice Tuzla, Mreža mladih i Bosanski kulturni centar Tuzlanskog kantona, a događaj je realiziran s ciljem njegovanja historijske svijesti i odavanja počasti svim pripadnicima Armije Republike Bosne i Hercegovine.

Moderator programa bio je Nihad-ef. Ibrišević, koordinator Mreže mladih tuzlanskog Medžlisa.