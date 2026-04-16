Krenuo marš prema Ahmićima, učestvuje 150 osoba

U organizaciji udruženja Azimuth135 danas se održava tradicionalna pješačka tura "Put istine i sjećanja Zenica - Ahmići", kojom se i ove godine nastoji očuvati sjećanje na zločin počinjen nad bošnjačkim stanovništvom u Ahmićima 1993. godine.

Tura je organizovana u okviru obilježavanja 33. godišnjice zločina koji su pripadnici Hrvatskog vijeća odbrane počinili nad civilima u Ahmićima, Donjoj Večeriskoj i drugim mjestima općine Vitez.

Učesnici su mogli birati između dvije rute. Originalna planinarska tura krenula je u ranim jutarnjim satima s lokaliteta Kameni spavač u Zenici, prateći autentičnu trasu kojom su se u aprilu 1993. godine kretale kolone preživjelih iz Ahmića. Riječ je o kondiciono zahtjevnoj dionici dugoj oko 13 kilometara, koja vodi preko Dobriljena, planine Kuber i Vrhovina.

Za učesnike slabije kondicije organizovana je i skraćena tura, koja je uključivala prijevoz autobusima do Vjetrenica, odakle je uslijedio sedmokilometarski pješački dio do Ahmića. Obje kolone spojit će se na lokalitetu Ovčine na Kuberu, nakon čega će zajedno nastaviti put prema konačnom odredištu.

Dolaskom u Ahmiće učesnici će položiti cvijeće i odati počast žrtvama na spomen obilježje kod Donje džamije, gdje je organiziran i vjerski program.

Organizatori ističu da je cilj ove ture njegovanje kulture sjećanja i podsjećanja na stradanja nevinih civila, ali i slanje poruke o važnosti istine, mira i zajedničkog života.