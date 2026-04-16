Poskupljuje plin u Federaciji

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine je na današnjoj telefonskoj sjednici, na prijedlog Federalnog ministarstva trgovine, donijela Odluku o davanju saglasnosti na novu veleprodajnu cijenu prirodnog gasa. Ova odluka stupa na snagu retroaktivno, počevši od 1. aprila 2026. godine.

Nova veleprodajna cijena gasa za distributivna privredna društva iznosi 865,40 KM za 1.000 Sm³, odnosno 0,86540 KM/Sm³. Važno je napomenuti da u ovu cijenu nije uračunat porez na dodanu vrijednost (PDV).

Razlozi za povećanje cijene

Odluka je donesena nakon zahtjeva privrednog društva Energoinvest d.d. Sarajevo. Prema obrazloženju, cijena se povećava za 4,59 posto u odnosu na dosadašnjih 827,42 KM. Kao glavni razlog navodi se podatak da je isporučilac gasa, Gazprom Export LLC, dostavio koeficijent cijene koji je uvećan za isti procenat (4,59 posto) u odnosu na prethodni kvartal.

Iz Energoinvesta su istakli da je tokom prvog kvartala 2026. godine cijena za krajnje kupce ostala nepromijenjena uprkos oscilacijama na evropskim tržištima.

Navode da je ovo minimalno povećanje koje je i dalje značajno niže u poređenju sa referentnim berzanskim vrijednostima u Evropi.

Podrška obilježavanju godišnjice genocida u Srebrenici

Na istoj sjednici, Vlada FBiH je usvojila izvještaj o aktivnostima Organizacionog odbora za obilježavanje godišnjice genocida u Srebrenici za proteklu godinu. Donesen je zaključak kojim se iz Budžeta FBiH za 2026. godinu osigurava dodatnih 50.000 KM direktne podrške Organizacionom odboru za programske aktivnosti povodom 31. godišnjice genocida.

Također, Federalna uprava civilne zaštite zadužena je da stavi na raspolaganje ljudstvo i opremu za organizaciju obilježavanja i realizaciju "Marša mira" u 2026. godini. Od Organizacionog odbora je zatraženo da po završetku aktivnosti dostavi objedinjeni izvještaj o utrošenim sredstvima i pruženoj podršci institucija iz Federacije BiH.