U današnjem "Dnevnom avazu" čitajte: Džeko se dobro oporavlja

U današnjem izdanju "Dnevnog avaza", najtiražnijeg dnevnog lista u BiH, čitajte: Džeko se dobro oporavlja.

Edin Džeko poslije velike noći i plasmana Bosne i Hercegovine na Svjetsko prvenstvo vodi jednako važnu bitku, onu za povratak na teren. Kapiten Zmajeva povrijedio je rame u samoj završnici produžetaka baraža protiv Italije u Zenici, nakon čega nije mogao izvesti penal u raspucavanju, pa je slavlje sa saigračima dočekao sa zavojem i otežanim pokretima.

Prvi korak ka povratku napravio je u Beogradu, gdje je započeo rehabilitaciju.

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U današnjem broju poklanjamo i prilog "TV Extra“ koji nudi niz ekskluzivnih i zanimljivih sadržaja.

Čitajte o povratku Madone na muzičku scenu, te o filmu "Đavo nosi Pradu 2“.

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