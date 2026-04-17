Završen KDZ pregled u Općoj bolnici: Dojava o bombi je bila lažna

Kontradiverzioni pregled u Općoj bolnici "Prim. dr. Abdulah Nakaš" je završen, a iz MUP-a Kantona Sarajevo potvrđeno je da je dojava o postavljenoj bombi bila lažna.

Kako je saopćeno, događaj je okvalifikovan kao krivično djelo "Izazivanje opće opasnosti" u vezi s krivičnim djelom "Lažno prijavljivanje".

Podsjetimo, nakon što je ranije stigao mail o postavljenim eksplozivnim napravama u Zenici, uz prijetnje likvidacijom uposlenicima MUP-a Kantona Sarajevo, u popodnevnim satima na adrese brojnih redakcija i institucija stigla je nova poruka u kojoj se tvrdilo da je bomba postavljena i u Općoj bolnici "Prim. dr. Abdulah Nakaš".

Donesena je odluka da se ne provodi evakuacija pacijenata i medicinskog osoblja, već da se izvrši detaljan kontradiverzioni pregled objekta.

- Ostavili smo vam 2 peroksidna eksploziva (HMTD) od 3kg, i danas je stvarno taj dan gdje ubijamo nedužne pacijente i gdje rušimo cijelu zgradu sa njima - navodi se u dijelu prijeteće poruke.

Podsjećamo, i jučer su zaprimljene dojave o bombama u školama u Sarajevu, kao i u dva tržna centra, ali su se sve ispostavile kao lažne.