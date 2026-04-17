Poznati termini komemoracije i dženaze Alme Huskić

Komemoracija povodom smrti dugogodišnje novinarke Radio-televizije Zenica, Alme Huskić, bit će održana sutra, 18. aprila u 11 sati u Bosanskom narodnom pozorištu Zenica, dok će ukop biti obavljen istog dana na Gradskom mezarju Prašnice.

"Komemoracija će biti prilika da se članovi porodice, kolege, prijatelji i saradnici oproste od naše uvažene kolegice, prisjete njenog profesionalnog rada i doprinosa novinarstvu", naveli su iz RTV Zenica.

Dženaza-namaz klanjat će se istog dana nakon podne-namaza u 13 sati u haremu Čaršijske džamije u Zenici, nakon čega će uslijediti ukop na Gradskom mezarju Prašnice.