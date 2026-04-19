Trebevićka žičara od sutra opet u funkciji

Nakon 20 dana intenzivnih i zahtjevnih servisnih radova, Trebevićka žičara ponovo će biti u funkciji od 20. aprila.

- Već od ponedjeljka, 20.04., spremni smo da vas ponovo provozamo iznad grada, sigurnije, pouzdanije i spremniji nego ikad - saopćili su iz JP Sarajevo.

Radno vrijeme u proljetnom periodu bit će svakim danom od 09:00 do 19:00 sati, dok će ponedjeljkom žičara raditi od 12:00 do 19:00 sati.

Tokom jučerašnjeg dana na najvišim dionicama trase izvođene su završne faze testiranja i servisiranja, i to u izuzetno zahtjevnim i rizičnim uslovima.

- Uprkos otežanim okolnostima, stručni tim je profesionalno i bez kompromisa privodio radove kraju, potvrđujući visok nivo spremnosti, odgovornosti i tehničke osposobljenosti - naveli su iz JP Sarajevo.