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SAOPĆENJE

Mirvad Kurić i Faris Druškić preuzimaju SBB Kantona Sarajevo

Kurić je na čelu povjerenstva, a Druškić šef Izbornog štaba SBB-a KS, dok Denis Muminović ostaje koordinator svih aktivnosti

Sastanku s predsjednikom Radončićem. SBB

M. Až.

23.4.2026

Današnjom odlukom predsjednika Fahrudina Radončića, poznati glumac Mirvad Kurić – Rile i mladi biznismen Faris Druškić preuzimaju upravljanje strankom u Kantonu Sarajevo.

Kurić je na čelu povjerenstva, a Druškić šef Izbornog štaba SBB-a KS, dok Denis Muminović ostaje koordinator svih aktivnosti.

Kao što je poznato, Kurić je jedan od najpoznatijih dramskih umjetnika Bosne i Hercegovine i regiona, jedan od osnivača SBB i jedno vrijeme obavljao je funkciju ministra kulture u Vladi KS.

Faris Druškić je ekonomista, direktor u banci sa stranim kapitalom. Kao stipendista Vlade Republike Turske, završio je ekonomiju, smjer bankarstvo i finansije i dobitnik je Zlatne značke Balikesir University. Također je Erasmus programa u Poljskoj i Letoniji. Zbog fizičke sličnosti sa gradonačelnikom New Yorka, zovu ga bosanski Mamdani.

Sastanku s predsjednikom Radončićem, prisustvovao je i šef Centralnog izbornog štaba SBB-a Nermin Džindić.

# SBB
# MIRVAD KURIĆ
# FAHRUDIN RADONČIĆ
# FARIS DRUŠKIĆ
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