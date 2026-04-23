Mirvad Kurić i Faris Druškić preuzimaju SBB Kantona Sarajevo

Današnjom odlukom predsjednika Fahrudina Radončića, poznati glumac Mirvad Kurić – Rile i mladi biznismen Faris Druškić preuzimaju upravljanje strankom u Kantonu Sarajevo.

Kurić je na čelu povjerenstva, a Druškić šef Izbornog štaba SBB-a KS, dok Denis Muminović ostaje koordinator svih aktivnosti.

Kao što je poznato, Kurić je jedan od najpoznatijih dramskih umjetnika Bosne i Hercegovine i regiona, jedan od osnivača SBB i jedno vrijeme obavljao je funkciju ministra kulture u Vladi KS.

Faris Druškić je ekonomista, direktor u banci sa stranim kapitalom. Kao stipendista Vlade Republike Turske, završio je ekonomiju, smjer bankarstvo i finansije i dobitnik je Zlatne značke Balikesir University. Također je Erasmus programa u Poljskoj i Letoniji. Zbog fizičke sličnosti sa gradonačelnikom New Yorka, zovu ga bosanski Mamdani.

Sastanku s predsjednikom Radončićem, prisustvovao je i šef Centralnog izbornog štaba SBB-a Nermin Džindić.