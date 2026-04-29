Stanivuković podržao prijedlog SDS-a: Jedinstvo vodi ka pobjedi

Predsjednik Pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković podržao je prijedlog koncepta Srpska demokratska stranka i sporazum koji je ponuđen opozicionim strankama za naredne izbore.

- U ime Pokreta Sigurna Srpska, kao i u svoje lično ime, pozdravljam prijedlog koncepta SDS-a koji su juče usvojili, a koji na jasan i vjerodostojan način odražava suštinu razgovora koje smo vodili proteklih dana unutar opozicije.

Stanivuković je istakao da je ključno da najjače stranke unutar opozicionog bloka (SDS-PSS) predlože najbolje kandidate za inokosne funkcije te da se buduća vlast formira bez Saveza nezavisnih socijaldemokrata, koji, kako navodi, snosi odgovornost za stanje u Republici Srpskoj u posljednje dvije decenije.

- Ako budemo jedinstveni, ozbiljni i hrabri, pobjeda je realna, a to neće biti pobjeda stranaka, nego pobjeda Republike Srpske kao sigurnije, pravednije i uspješnije nego što je danas - rekao je.

Dodao je da će tekst sporazuma biti razmatran na narednoj sjednici Predsjedništva PSS-a te izrazio uvjerenje da će dobiti jednoglasnu podršku.