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Sunčano vrijeme danas: Najviše dnevne temperature do 17 stepeni, na jugu do 20

U Sarajevu umjereno povećanje oblačnosti u drugoj polovini dana

Sunčano vrijeme. Avaz

Dž. R.

1.5.2026

Jutro u Bosni bit će pretežno sunčano. U drugoj polovini dana u Bosni umjeren razvoj oblačnosti. U Hercegovini pretežno sunčano. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeveroistočnog smjera. Na području Hercegovine i jugozapadu Bosne umjereno jaka bura. 

Najniža jutarnja temperatura zraka većinom između -1 i 3°C, na jugu zemlje do 8°C. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 12 i 17°C, na jugu zemlje do 20°C.

U Sarajevu pretežno sunčano prije podne. Umjereno povećanje oblačnosti u drugoj polovini dana. Najniža jutarnja temperatura zraka oko 1°C, a najviša dnevna temperatura zraka oko 14°C.

Uz stabilnije vrijeme i povoljnu biometeorološku prognozu većina populacije će biti boljeg raspoloženja. Hronični bolesnici i meteoropate neće imati jačih tegoba, ali bi tokom jutarnjih sati trebali biti oprezniji, zbog osjetno nižih temperatura nakon vedrije noći. U nastavku dana toplije i ugodnije, osobito na jugu, u unutrašnjosti svježije, stoga je poželjno ne pretjerivati sa aktivnostima.

# VREMENSKA PROGNOZA
# VRIJEME
# FHMZ
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