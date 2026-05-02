Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

CAZIN

Preminuo Saud Terzić, otac košarkaša, poznat termin dženaze

Saud je postao poznat u javnosti kada je njegov sin doživio nesreću u tržnom centru, nakon što je pao u provaliju duboku četiri metra. On je tada doživo teške povrede od kojih se dugo oporavljao, a njegov otac je tražio pravdu

Preminuo Saud Terzić. Avaz TV

A. O.

2.5.2026

Saud Terzić, otac mladog košarkaša Azura iz Cazina je preminuo.

Dženaza polazi ispred porodične kuće na Griču, u ulici Muslimanskih brigada u Cazinu u nedjelju 03.05.2026. godine u 16 sati.

Klanjanje dženaze i ukop će se obaviti na mezarju Pašin Harman-Cazin po dolasku.

Saud Terzić. Screenshot

Iza Sauda su ostali majka Sadija, kćerka Una, sin Azur, kao i braća Ahmet i Senad. 

Podsjećamo, Saud je postao poznat u javnosti kada je njegov sin doživio nesreću u tržnom centru, nakon što je pao u provaliju duboku četiri metra. On je tada doživo teške povrede od kojih se dugo oporavljao, a njegov otac je tražio pravdu.

# CAZIN
# AZUR TERZIĆ
# SAUD TERZIĆ
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.