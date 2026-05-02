Preminuo Saud Terzić, otac košarkaša, poznat termin dženaze

Klanjanje dženaze i ukop će se obaviti na mezarju Pašin Harman-Cazin po dolasku.

Dženaza polazi ispred porodične kuće na Griču, u ulici Muslimanskih brigada u Cazinu u nedjelju 03.05.2026. godine u 16 sati.

Iza Sauda su ostali majka Sadija, kćerka Una, sin Azur, kao i braća Ahmet i Senad.

Podsjećamo, Saud je postao poznat u javnosti kada je njegov sin doživio nesreću u tržnom centru, nakon što je pao u provaliju duboku četiri metra. On je tada doživo teške povrede od kojih se dugo oporavljao, a njegov otac je tražio pravdu.