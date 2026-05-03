SDA: Trojka obećavala evropske standarde, a BiH dovela do dramatičnog pada slobode medija

Stranka demokratske akcije saopćila je da najnoviji podaci Indeksa slobode medija Reportera bez granica pokazuju zabrinjavajući i kontinuirani pad rejtinga Bosne i Hercegovine od 2023. godine, odnosno od dolaska stranaka Trojke na vlast.

Iz SDA navode da je Bosna i Hercegovina 2021. i 2022. godine, kada je ta stranka predvodila zakonodavnu i izvršnu vlast, bila najbolje rangirana država Zapadnog Balkana kada je riječ o slobodi medija.

Prema njihovim tvrdnjama, BiH je u tom periodu bila ispred svih država regiona, uključujući Crnu Goru, Sjevernu Makedoniju, Albaniju, Kosovo i Srbiju.

U saopćenju ističu da od 2023. godine počinje, kako navode, strmoglav pad ugleda Bosne i Hercegovine. SDA tvrdi da, umjesto jačanja medijskih sloboda, zaštite novinara i osiguravanja nezavisnosti javnih servisa, institucije svjedoče sve otvorenijim pritiscima vlasti na medije, javnom targetiranju novinara i pokušajima stavljanja javnog prostora pod stranačku kontrolu.

Iz te stranke poručuju da su oni koji su građanima obećavali evropske standarde, za samo nekoliko godina, Bosnu i Hercegovinu doveli do standarda autokratskih režima.

SDA dalje navodi da Trojka slobodu medija, kako tvrde, shvata isključivo kao pravo medija da hvale vlast. Prema njihovoj ocjeni, čim mediji počnu ukazivati na korupciju, nepotizam, nesposobnost, izdaju državnih interesa ili zloupotrebe institucija, uslijede pritisci, uvrede, etiketiranja i pokušaji finansijske ili političke eliminacije.

U saopćenju se tvrdi i da se na čelo javnih servisa postavljaju stranački kadrovi i uprave koje prate politike Trojke, dok se nezavisni mediji suočavaju sa sve težim uslovima rada.

SDA ocjenjuje da vlast koja stavlja javne servise pod političku kontrolu, ignoriše njihove finansijske probleme te targetira medije i novinare, ne gradi evropsku državu nego autoritarni sistem.

Povodom Dana slobode medija, iz SDA su pozvali domaće institucije, međunarodne organizacije, novinarska udruženja i predstavnike Evropske unije da, kako navode, ozbiljno sagledaju i suprotstave se dramatičnom padu medijskih sloboda u Bosni i Hercegovini u aktuelnom mandatu.

Iz te stranke poručuju da sloboda medija ne smije biti samo deklarativna vrijednost kojom se vlast predstavlja u Briselu, dok, kako tvrde, unutar zemlje guši svaki glas kritike.