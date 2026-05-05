Ustamujić iz Opatije spašava Željezaru?!

"To reče, pa uteče". Nakon ko zna kojeg po redu propagandnog nastupa na FTV-u, ovoga puta u svojstvu spasioca Željezare Zenica, Mirza Ustamujić se spakovao i danas, u pratnji svog šefa kabineta, otputovao na trodnevni seminar u Opatiju (plus dani vikenda, kad smo već tu).

Sve to u momentu kada je Željezari svaki dan presudno bitan. Treba li reći da je seminar kombinovanog turističko-stručnog karaktera o gasu na koji je, istina, Energoinvest i ranije slao po nekog od inženjera iz oblasti gasa, ali nikada i generalne direktore preduzeća.

Nažalost, ovo je prije svega informacija uposlenicima Željezare, ali i Vladi FBIH, da se uozbilje i bez odlaganja, odmah, u dogovoru sa vlasnicima, traže i nađu moguće i najbolje rješenje za Željezaru.