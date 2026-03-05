Mirza Ustamujić: Snabdijevanje gasom u BiH stabilno, cijene u martu ostaju nepromijenjene

Direktor Energoinvesta Mirza Ustamujić kazao je da snabdijevanje prirodnim gasom nije ugroženo te da cijena utvrđena početkom godine ostaje na snazi.

- Trenutni rast cijena na svjetskim tržištima neće se odraziti na martovske račune - kazao je Ustamujić za Fenu.

Ipak, tvrdi on, Bosna i Hercegovina trenutno zavisi od jedne interkonekcije za uvoz gasa, zbog čega je važno razvijati nove pravce snabdijevanja kako bi se dodatno ojačala energetska sigurnost zemlje.

Pojasnio je da je primarni zadatak Energoinvesta osigurati kontinuitet snabdijevanja prirodnim gasom i konkurentne uslove za potrošače.

- U tome uspijevamo, jer Federacija BiH već duže od godinu dana ima jednu od povoljnijih cijena gasa u Evropi. Energoinvest ima dugoročni ugovor o nabavci prirodnog gasa po tzv. naftnoj formuli, što znači da se cijena ne određuje prema dnevnim berzanskim promjenama, već se usklađuje kvartalno prema kretanju cijena nafte - kazao je.

Ustamujić tvrdi da geopolitička dešavanja i kretanja na globalnom tržištu energenata mogu imati određeni uticaj na tržište prirodnog gasa.

- Dalji razvoj situacije, posebno kretanje cijena nafte, bit će važan faktor u formiranju cijena u narednom periodu. Ukoliko dođe do stabilizacije cijena nafte u narednim sedmicama, moguće je da cijene ostanu približno na sadašnjem nivou. U suprotnom, nastavak rasta cijene nafte može dovesti i do određenog rasta cijene gasa - istakao je.

Ustamujić podsjeća da Bosna i Hercegovina ima potpisan dugoročni ugovor o snabdijevanju prirodnim gasom s ruskim Gazpromom, na osnovu kojeg se vrši isporuka gasa za tržište Federacije BiH.