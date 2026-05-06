Umjereno oblačno vrijeme danas: Najviša dnevna temperatura do 26 stepeni

U Bosni i Hercegovini danas umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana sa slabom kišom i slabim lokalnim pljuskovima. Uz kišu, ponegdje je moguća i grmljavina. U istočnim područjima, mjestimično i bez padavina. Vjetar slab do umjerene jačine južnog smjera, a u Krajini i na planinama na momente i pojačan.

Jutarnja temperatura zraka većinom između 7 i 13, a najviša dnevna temperatura zraka uglavnom između 18 i 24, na jugu do 26 stepeni.

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Tokom dana se očekuje i kiša. Jutarnja temperatura oko 9, a najviša dnevna temperatura zraka oko 23 stepeni.