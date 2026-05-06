Romi danas proslavljaju svoj najveći praznik Đurđevdan

Romi danas slave Đurđevdan, jedan od najvećih romskih praznika. Nakon đurđevdanskog uranka, jutarnjeg kupanja i umivanja, započinje veselje uz pjesmu, igru i pripremljena jela.

Đurđevdan, odnosno Jurjevo je jedan od najstarijih i najveselijih romskih praznika. Na Đurđevdan, Romi proslavljaju početak proljeća i lijepog vremena.

U katoličkoj crkvi Jurjevo se proslavlja kao imendan, 23. aprila, a u pravoslavnoj crkvi je poznat pod nazivom Đurđevdan i obilježava se 6. maja.

Slavljenjem Đurđevdana Romi slave proljeće, buđenje prirode, nova putovanja i bolje životne uvjete pod otvorenim nebom. Slave ga Romi svih vjeroispovjesti.

U ovo doba godine, Romi su se stoljećima u prošlosti okupljali i proslavljali dolazak proljeća, uz pjesmu, kolo, hranu i mnoge simboličke obrede.