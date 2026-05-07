Tuga potresla Zenicu: Preminula sedmomjesečna beba

Tužne vijesti danas su pogodile Zenicu i brojne građane širom Bosne i Hercegovine. Mala Dalia Skender preminula je jučer, 6. maja 2026. godine, u sedmom mjesecu života.

Društvene mreže preplavile su poruke saučešća i podrške njenim roditeljima i porodici u ovim teškim trenucima.

Dženaza-namaz i ukop bit će obavljeni u četvrtak, 7. maja 2026. godine, u džematu Drinjani – Gornja Gračanica, poslije ikindije-namaza, dok će se ispratna dova proučiti u kući ožalošćenih.

Iza male Dalie ostali su majka Ajla, otac Zijad, braća Amir i Ajlan, kao i brojna rodbina, prijatelji i poznanici.