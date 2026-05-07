Vlada FBiH odobrila 20 miliona KM za stambene kredite mladima

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine danas je na telefonskoj sjednici usvojila odluku o odobravanju kredita Union banci d.d. Sarajevo po subordiniranim uslovima u iznosu od 20 miliona KM, iz sredstava planiranih Budžetom FBiH za 2026. godinu.

Sredstva će biti iskorištena za kreditnu liniju namijenjenu mladima za rješavanje stambenog pitanja, s ciljem podrške ostanku mladih i obrazovanih ljudi u zemlji, ali i jačanja društveno odgovornog kreditiranja te oporavka sektora stanogradnje.

Povećanje kreditne aktivnosti

Kako je navedeno, ova odluka trebala bi doprinijeti povećanju kreditne aktivnosti na tržištu kroz aktivnije učešće Banke, efikasnijem korištenju dostupnih izvora finansiranja, kao i stabilnijem i profitabilnijem poslovanju.

Odlukom je Federalno ministarstvo finansija ovlašteno da u ime Vlade FBiH zaključi ugovor o kreditu sa Union bankom, dok je za njegovo potpisivanje ovlašten federalni ministar finansija.

U obrazloženju odluke navodi se da je tokom 2025. godine formiran kreditni portfolio za fizička lica, kroz koji je realizovano 226 kreditnih zahtjeva ukupne vrijednosti 41.924.336,22 KM.

Prosječan iznos

Prosječan iznos odobrenog kredita iznosio je 185.970,35 KM, dok je prosječna starosna dob korisnika kredita bila 31,82 godine. Korisnici dolaze iz više od 40 gradova i naselja širom Federacije BiH.

Mladima su ponuđeni, kako se navodi, među najpovoljnijim uslovima na tržištu, uključujući fiksnu nominalnu kamatnu stopu od 2,99 posto do kraja otplate kredita, uz mogućnost dodatnog smanjenja kamatne stope nakon rođenja djece.

Iz Vlade ističu da su svi dosad odobreni krediti po ovim linijama klasifikovani kao kvalitetna aktiva, što ukazuje na stabilnost kreditnog portfolija i odgovoran pristup prilikom odobravanja kredita.

Također je naglašeno da su rezultati ostvareni zahvaljujući saradnji većinskog vlasnika i Banke kroz ugovore o subordiniranim kreditima koji se realizuju još od 2018. godine.