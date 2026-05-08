Zvaničnici RS doputovali u Moskvu

Zvaničnici Republike Srpske doputovali su u Moskvu, gdje će prisustvovati ceremoniji povodom obilježavanja Dana pobjede nad fašizmom.

Na moskovski aerodrom Šeremjetjevo doputovali su predsjednik Republike Srpske RS Siniša Karan, predsjednik Narodne skupštine RS Nenad Stevandić i predsjednik SNSD Milorad Dodik, javlja reporter Srne iz Moskve.

Ceremonije povodom Parade pobjede počet će u 9.20 po moskovskom vremenu, dolaskom stranih delegacija u moskovski Kremlj, a prvi će na doček kod Putina doći predsjednik bh. entiteta RS Siniša Karan.

Početak Parade na Crvenom trgu planiran je za 10 sati, dok je polaganje cvijeća na Grob neznanog junaka planirano za 10.50 sati po moskovskom vremenu.

Dodik je ranije najavio da će se tokom ove posjete Rusiji sastati sa predsjednikom Ruske Federacije Vladimirom Putinom, a sastanku će prisustvovati i Karan i Stevandić.

Dan pobjede nad fašizmom obilježava se u znak sjećanja na 9. maj 1945. godine, kada je kapitulacijom nacističke Njemačke okončan Drugi svjetski rat u Evropi.