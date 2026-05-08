Stanivuković postavio novu šeficu kluba PDP-a

Predsjednik Pokreta Sigurna Srpska Draško Stanivuković donio je odluku o imenovanju novog rukovodstva Kluba zastupnika PSS/PDP u Narodnoj skupštini Republike Srpske, nakon što je Igor Crnadak napustio stranku.

Na čelo kluba dolazi Tanja Vukomanović, koja je do sada obavljala funkciju zamjenice šefa kluba.

Stanivuković je poručio da smatra kako je riječ o opravdanom i logičnom potezu, ističući njen dosadašnji rad u parlamentu, posebno u oblastima socijalne politike, borbe protiv korupcije i zaštite ranjivih kategorija.

Najavio je da će klub nastaviti da djeluje opoziciono, te da će i dalje kritikovati loše politike i ukazivati na probleme u institucijama, uz istovremeno nuđenje konkretnih rješenja.

Za zamjenika šefa kluba imenovan je Slaviša Marković iz Bijeljine.

Igor Crnadak je ranije napustio PDP i osnovao novu političku organizaciju, nakon višemjesečnih neslaganja unutar stranke.