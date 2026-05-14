Ko prodaje djeci votku i "snus" u centru Sarajeva

„Avaz“ je u posjedu dramatičnog apela JU OŠ „Safvet Beg Bašagić“ u kojem se mole roditelji da kontrolišu džeparac koji daju djeci zbog njihovog zabrinjavajućeg ponašanja i sve češćih slučajeva konzumiranja alkohola, vejpa i snusa među maloljetnicima.

Zbog ozbiljnosti situacije u cijeli slučaj uključena je i policija, odnosno MUP Kantona Sarajevo.

Konkretne mjere

Prema sadržaju dopisa koji je upućen roditeljima, nastavnici su u proteklom periodu primijetili česta narušavanja radne discipline, ali i zabrinjavajuće zdravstvene tegobe kod učenika, uključujući iznenadne mučnine i povraćanja. Dodatnu zabrinutost izazvale su informacije roditelja da pojedini učenici pokazuju neprimjerene oblike ponašanja, nakon čega su obavljeni razgovori s učenicima, pedagogom, direktorom škole i razrednikom devetog razreda.

- Molimo vas da obratite pažnju i kontrolu džeparca, kako bi se smanjila mogućnost kupovine alkoholnih pića (npr. votke) na relaciji od FIS-a do škole. Pojedini učenici (dječaci) pri zajedničkom povratku kući tražili su od učenika devetih razreda kupovinu vejpa i snusa. Obratite pažnju na povećanu konzumaciju žvakaćih guma – poručili su roditeljima iz škole.

Kako bi pokušala spriječiti širenje ove pojave među učenicima, škola je najavila i konkretne mjere. Pedagog škole realizovat će radionice pod nazivom „Stop upotrebi psihoaktivnih supstanci“, s ciljem podizanja svijesti djece o štetnosti alkohola, nikotinskih proizvoda i drugih opasnih supstanci.

Škola je uputila pisani dopis MUP-u Kantona Sarajevo, Odjeljenju za edukaciju, sa zahtjevom za realizaciju edukativnih aktivnosti za učenike VII-2 razreda na temu štetnosti konzumiranja psihoaktivnih supstanci, uključujući i snus.

Zajedničko djelovanje

U međuvremenu, pojačan je i nadzor nad odlascima i boravkom učenika u školskim toaletima, a iz škole upozoravaju da je period odrastanja djece izuzetno osjetljiv i izazovan te da je neophodna zajednička reakcija roditelja i nastavnika.

- Ovaj period odrastanja djece je veoma izazovan. Kao roditelji, a i kao nastavnici, moramo zajedno djelovati i pokušati spriječiti ovakve situacije. Moramo graditi povjerenje, ali i postavljati granice u tome šta je dozvoljeno, a šta nije, te osvješćivati kod djece brigu o svom zdravlju – poručeno je roditeljima.