Tuzla danas obilježava 34. godišnjicu odbrane grada

Dž. R.

prije 53 minute

U Tuzli se danas obilježava 34. godišnjica odbrane grada od oružanog napada koji su 15. maja 1992. godine izvele paravojne formacije takozvane "Srpske Republike BiH" i pripadnici Vojske Jugoslavije.

Napad je odbijen zahvaljujući odlučnoj reakciji pripadnika Stanice javne bezbjednosti Tuzla, koji su postupali u skladu s Ustavom tadašnje SR Bosne i Hercegovine i važećim zakonima.

Paravojne snage, formirane tri dana ranije u Banja Luci i stavljene pod komandu kasnije osuđenog ratnog zločinca Ratka Mladića, zajedno s vojskom tadašnje Savezne Republike Jugoslavije, pokušale su izvršiti upad u Tuzlu.

Napad je odbijen u odlučnoj odbrani, čime je spriječeno zauzimanje grada i ostvaren jedan od prvih značajnih otpora agresiji na Bosnu i Hercegovinu.

Danas će se na Brčanskoj Malti dostojanstveno obilježiti 34. godišnjica odbrane Tuzle, piše Tuzlanski.ba, u znak sjećanja na 15. maj 1992. godine i sve poginule branioce i civilne žrtve rata. Tim povodom bit će položeno cvijeće i odata počast onima koji su dali svoje živote za odbranu grada i Bosne i Hercegovine.

Obilježavanju će prisustvovati predstavnici Grada Tuzle, boračkih organizacija i udruženja, učesnici rata, kao i brojni građani koji će zajednički odati počast herojima Tuzle. Nakon programa na Brčanskoj Malti, aktivnosti obilježavanja nastavit će se i na drugim spomen-obilježjima u gradu.

Dan odbrane Tuzle jedan je od ključnih datuma u historiji ovog grada i šire borbe za nezavisnost i teritorijalni integritet Bosne i Hercegovine.

