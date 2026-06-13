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Bišćani ogorčeni: Vode nema već dva dana, ne zna se kada će kvar biti saniran

Tim povodom, kontaktirali smo JP „Vodovod“ Bihać iz kojeg su nam kazali da Izačić i Jasika nemaju vode, jer je pumpa u kvaru

Pojedina naselja bez vode. Avaz kolaž

Piše: Amila Ovčina

prije 1 sat 15 minuta

Na širem području Grada Bihaća, građani nemaju vode već drugi dan. Kako „Avaz“ saznaje, riječ je o težem kvaru na vodovodnoj pumpi.

Od naših čitalaca saznajemo da su bez vode ostali Izačić i mnoga druga naselja koja se s vodom snabdijevaju putem navedene pumpe.

Tim povodom, kontaktirali smo JP „Vodovod“ Bihać iz kojeg su nam kazali da Izačić i Jasika nemaju vode, jer je pumpa u kvaru.

Kada će kvar biti popravljen nisu imali odgovor na to. Iz razgovora sa dežurnim u ovoj ustanovi, saznajemo i da je kvar zabilježen i u Orljanima te su se ekipe Vodovoda uputile na teren.

# BIHAĆ
# VODA
# KVAR
# JP „VODOVOD“ BIHAĆ
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