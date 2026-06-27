Vikend donosi gužve: Vozači na oprezu, pojačan promet širom BiH

Dani vikenda su pred nama, pa se na cestama u Bosni i Hercegovini očekuje pojačana frekvencija vozila. U ovim ranim jutarnjim satima već bilježimo intezivan saobraćaj na putnom pravcu Sarajevo-Mostar, kao i na nekim od graničnih prelaza.

Maksimalan oprez

Apelujemo na vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da obavezno koriste sigurnosni pojas. Ukoliko putujete u najtoplijem dijelu dana, tokom vožnje pravite češće pauze i unosite dovoljne količine vode u organizam. Molimo i ostale učesnike u saobraćaju da poštuju sve saobraćajne propise.

Zbog održavanja manifestacije Dani Ajvatovice danas od 17:30 do 18:30 obustavit se saobraćaj na raskrsnici magistralnih cesta u Donjem Vakufu (raskrsnica ulica 14.septembar i 770 Sbbr, od zgrade PTT do BP INA). Danas i sutra zabranjen je prevoz eksplozivnih materija i vangabaritnog tereta na teritoriji Srednjobosanskog kantona.

Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza, zatvorena je dionica autoceste A-1 Kakanj-Lašva (u dužini od 3 km), a vozila se usmjeravaju dvosmjerno, suprotnom stranom autoceste.

Na autocesti A-1 dionicama Sarajevo zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj (most Hercegovina), zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku.

Na magistralnim cestama Dobro Polje-Miljevina, Tuzla-Bijeljina i Jablanica-Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 t saobraćaj i dalje obustavljen.

Zbog radova na redovnom održavanju na području Laništa na magistralnoj cesti Ključ-Bosanski Petrovac od 07 do 17 sati (osim vikenda) vozila saobraćaju naizmjenično jednom trakom.

Na magistralnoj cesti M-5 granični prelaz Izačić-Bihać izvode se radovi na rekonstrukciji mosta preko potoka Mrižnica. Vozila se preusmjeravaju na privremenu obilazinicu (bajpas) u neposrednoj blizini radova, naizmjeničnim propuštanjem.

U toku su radovi na zamjeni dilatacije na Ribićkom mostu, na magistralnoj cesti Konjic-Jablanica. Radi se o kratkoj dionici (20m), a saobraća se usporeno, jednom trakom.

Gužve na granicama

Na graničnim prelazima Velika Kladuša, Izačić i Prisika pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na graničnom prelazu Doljani nema gužve na našoj izlaznoj rampi, ali je duga kolona vozila u prostoru između dva granična prelaza (na ulazu u RH). Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila, za sada, nisu duža od 30 minuta.

Zbog registracije putnika po novom sistemu izlaska i ulaska u zemlje Evropske unije (EES, Entry/Exit System), moguća su duža zadržavanja na graničnim prelazima.

Granični prelaz Brčko otvoren je za putnička vozila do 3,5 tone. Od 2.12.2025. godine granični prijelaz Karakaj je otvoren za sve kategorije vozila. Na graničnom prelazu Šepak zabranjen je saobraćaj za sva teretna vozila.