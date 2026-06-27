Avaz Logo
MOJ PROFILUREDI PROFILODJAVI SEOBRIŠI PROFIL

"AVAZ" NA LICU MJESTA

Video / Panonska jezera krcata: Građani spas od vrućina potražili u vodi

Osvježenje u slanim jezerima, kupanje i odmor u hladu bili su najbolji način da se lakše podnese još jedan izuzetno vreo dan

Panonska jezera - Avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
Dnevni avaz
+16
A. B.

27.6.2026

Hiljade građana danas su spas od visokih ljetnih temperatura potražile na Panonskim jezerima u Tuzli, koja su bila ispunjena kupačima od ranih jutarnjih sati. 

Sunčano vrijeme i vrućine privukli su posjetioce iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, ali i brojne turiste iz regiona.

Osvježenje u slanim jezerima, kupanje i odmor u hladu bili su najbolji način da se lakše podnese još jedan izuzetno vreo dan.

# TUZLA
# PANONSKA JEZERA
Dodajte Avaz.ba u omiljene izvore na Google-u.
Vezane vijesti
Marketing
Popularno
Facebook
Twitter
Instagram
YouTube
WhatsApp
Viber
LinkedIn
Impressum
Oglašavanje
Uslovi korištenja
Politika privatnosti
Kontakt
Vlasnik autorskih prava © avaz-roto press d.o.o.
ISSN 1840-3522.
Zabranjeno preuzimanje sadržaja bez dozvole izdavača.