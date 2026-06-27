Video / Panonska jezera krcata: Građani spas od vrućina potražili u vodi

Hiljade građana danas su spas od visokih ljetnih temperatura potražile na Panonskim jezerima u Tuzli, koja su bila ispunjena kupačima od ranih jutarnjih sati.

Sunčano vrijeme i vrućine privukli su posjetioce iz svih krajeva Bosne i Hercegovine, ali i brojne turiste iz regiona.

Osvježenje u slanim jezerima, kupanje i odmor u hladu bili su najbolji način da se lakše podnese još jedan izuzetno vreo dan.