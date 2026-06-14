Panonska jezera i ovog vikenda krcata

Ovo ljeto ponovo potvrđuje da su Panonska jezera u Tuzli jedno od najposjećenijih i najomiljenijih ljetnih odredišta u Bosni i Hercegovini. Kompleks slanih jezera i ove sezone bilježi veliku posjećenost, a posebno su gužve izražene tokom vikenda.

Naša ekipa danas je posjetila Panoniku i uvjerila se da i dalje privlači veliki broj građana i turista koji traže osvježenje i odmor od visokih temperatura.

Posjetioci uživaju u kupanju u jedinstvenom slanom ambijentu, dok brojni gosti vrijeme provode i u hladu, uz odmor i piće, uživajući u ljetnoj atmosferi.

Panonska jezera i dalje ostaju jedna od najprepoznatljivijih turističkih tačaka Tuzle, koja iz godine u godinu potvrđuje svoju popularnost među posjetiocima svih generacija.