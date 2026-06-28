Mostar na udaru ekstremne vrućine: Temperatura dostigla 41 stepen

U Mostaru je danas u 14, 15 i 16 sati izmjeren 41 stepen Celzija, pokazuju podaci Federalnog hidrometeorološkog zavoda (FHMZ).

To je najviša temperatura zabilježena u Mostaru ovog mjeseca i za dva stepena viša od današnje prognoze FHMZ-a.

Mnogi Mostarci odlučili su najtopliji dio dana provesti izvan grada, u zelenijim područjima, gdje su uživali u tradicionalnim ljetnim aktivnostima poput ribolova i roštiljanja s prijateljima.

U gradu su uglavnom ostali turisti, "naoružani" lepezama, suncobranima i sladoledom. Osvježenje su tražili kupajući se u rijeci Neretvi ili vozeći se čamcima ispod Starog mosta.

Preporuke građanima

Prema riječima dr. Matea Miloša, iz mostarskog Doma zdravlja, stariji građani i osobe narušenog zdravstvenog stanja javljali su se u ambulante zbog slabosti, dehidracije i toplotne iscrpljenosti, ali nije zabilježen veći broj intervencija.

Dr. Miloš preporučio je građanima da izbjegavaju duži boravak na otvorenom te da se pridržavaju preporuka nadležnih institucija.

Iako je juni mjesec u kojem kalendarski počinje ljeto, a Mostar je poznat po visokim temperaturama, vrijednosti iznad 40 stepeni Celzija godinama su bile rijetkost. Međutim, posljednjih godina postale su gotovo uobičajena pojava.

Rast prosječnih temperatura

Prema dostupnim podacima FHMZ-a i Evropskog centra za srednjoročne vremenske prognoze (ECMWF), u Mostaru je posljednjih decenija zabilježen rast prosječnih temperatura tokom juna. U periodu od 1955. do 1990. godine prosječna temperatura zraka iznosila je 21,62 stepena Celzija, dok je u periodu od 1990. do 2025. porasla na 23,76 stepeni Celzija.

Još izraženiji rast zabilježen je kada je riječ o maksimalnim temperaturama. Dok su se od 1955. do 1990. godine najviše dnevne temperature uglavnom kretale između 30 i 35 stepeni Celzija, u posljednjih pet godina čak četiri puta je izmjereno više od 40 stepeni Celzija.