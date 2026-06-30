Zemljotres jačine 3,6 stepeni pogodio Bosnu i Hercegovinu

Zemljotres jačine 3,6 stepeni po Rihterovoj skali registrovan je danas u ranim jutarnjim satima u blizini Zenice, pokazali su podaci seizmoloških službi.
JAVLJA EMSC
Prema dostupnim informacijama, zemljotres je zabilježen na dubini od sedam kilometara
Zemljotres u BiH. X / Screenshot
Zemljotres jačine 3,6 stepeni po Rihterovoj skali registrovan je danas u ranim jutarnjim satima u blizini Zenice, pokazali su podaci seizmoloških službi.
Prema dostupnim informacijama, zemljotres je zabilježen na dubini od sedam kilometara, što ga svrstava u plitke potrese koji se, uprkos manjoj magnitudi, mogu osjetiti na širem području.
Prema preliminarnim podacima, zemljotres ove jačine ne bi trebao izazvati materijalnu štetu, ali se mogao osjetiti i u okolnim područjima.
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