Zemljotres jačine 3,6 stepeni pogodio Bosnu i Hercegovinu

Zemljotres jačine 3,6 stepeni po Rihterovoj skali registrovan je danas u ranim jutarnjim satima u blizini Zenice, pokazali su podaci seizmoloških službi.

Prema dostupnim informacijama, zemljotres je zabilježen na dubini od sedam kilometara, što ga svrstava u plitke potrese koji se, uprkos manjoj magnitudi, mogu osjetiti na širem području.

Prema preliminarnim podacima, zemljotres ove jačine ne bi trebao izazvati materijalnu štetu, ali se mogao osjetiti i u okolnim područjima.