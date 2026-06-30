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Zemljotres jačine 3,6 stepeni pogodio Bosnu i Hercegovinu

Prema dostupnim informacijama, zemljotres je zabilježen na dubini od sedam kilometara

Zemljotres u BiH. X / Screenshot

Dž. R.

30.6.2026

Zemljotres jačine 3,6 stepeni po Rihterovoj skali registrovan je danas u ranim jutarnjim satima u blizini Zenice, pokazali su podaci seizmoloških službi.

Prema dostupnim informacijama, zemljotres je zabilježen na dubini od sedam kilometara, što ga svrstava u plitke potrese koji se, uprkos manjoj magnitudi, mogu osjetiti na širem području.

Prema preliminarnim podacima, zemljotres ove jačine ne bi trebao izazvati materijalnu štetu, ali se mogao osjetiti i u okolnim područjima.

# ZENICA
# ZEMLJOTRES
# EMSC
# BIH
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