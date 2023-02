Hoće li se ime Jelene Vitas vratiti u neku od sarajevskih ulica: Heroina i uoči smrti pozivala najdraže da se bore za slobodu

Uz priče o Jeleni, o tome kako su je uhapsile ustaše i odvele u Jasenovac, kako je nakon toga i njegov djed Sadija bio hapšen, mučen i ispitivan u ozloglašenoj ustaškoj komandi u Sarajevu u današnjoj ulici Šaloma Albaharija, nakon čega je uspio pobjeći u partizane, gdje je ostao do oslobođenja zemlje, Damir Arnaut je rastao i one su bile česte teme njegovih razgovora s djedom.

- To pismo je napisano na poleđini fotografije 10. oktobra 1944. godine. Kustos SP Jasenovac Đorđe Mihovilović proslijedio mi je i prijepis te kazao da je to pismo prvi put objavljeno u knjizi autora Marijane Amulić Buce i Čedomila Hubera "Otpor u logoru Stara Gradiška“ - priča Arnaut.

Naredne godine navršit će se 100 godina od rođenja Jelene Vitas. Prelijepe i nadasve hrabre i plemenite djevojke čiji grob ni do danas nije pronađen. Ni u Tahtali sokaku na broju 11, gdje je odrasla, ne živi više niko od Jelenine porodice, niti njihovih potomaka. Braća Branko i Milan su poginuli u partizanima, otac Rajko je također bio u logoru, a majka Desanka umrla je 1957. godine. Drugi svjetski rat od njene djece preživjela je samo njena kćerka, a Jelenina sestra Natalija.

Zašto je u Sarajevu, za koje se toliko borila i za sve one koji su živjeli u to vrijeme, ali i generacijama koje su dolazile, željela slobodan i pravedniji život od dotadašnjeg i tadašnjeg, Jelena Vitas ostala bez svoje ulice, to znaju samo oni koji su joj to pravo stečeno njenom borbom, u kojoj je i život dala, i oduzeli.

A baš ti koji su zaslužne eliminirali iz naziva ulica zaboravili su da su ulice svugdje u svijetu memorije gradova i svojevrsne bilježnice nacionalne kulture. Nazivi svega onoga što je dio javnog prostora ili površina postaju automatski dio naše baštine i, htjeli mi to ili ne, postaju dio naše historije i našeg opredjeljenja. Na nama je da li će memorije naših gradova pamtiti i slaviti heroje ili zločince. I hoćemo li se stidjeti ili ponositi našim sjećanjima i postupcima.

Stoga će ishod ove Arnautove i sličnih inicijativa koje prvenstveno baštine antifašizam pokazati stavove onih koji raspolažu mehanizmima odlučivanja o tome jesu li spremni na taj način odaslati poruku, ma koliko u ovom trenutku drugačije izgledalo, da se Sarajevo neće još jednom odreći svoje antifašističke prošlosti. A Sarajka Jelena Vitas njen je dostojan predstavnik.

Jelena u priči Miljenka Jergovića

Ulici Jelene Vitas koja danas više ne postoji i preimenovana je u Tahtali sokak, kako je nazvana u vrijeme austrougarske okupacije, književnik Miljenko Jergović posvetio je priču u svojoj knjizi “Sarajevo, plan grada“. I sam Jergović nekako se stalno vraća priči o toj ulici ili, bolje rečeno, heroini po kojoj je ona dobila ime. Nedavno je na svojoj Facebook stranici postavio fotografiju nastalu na groblju Svetog Marka u Sarajevu. Na njoj je nadgrobni spomenik Desanke Vitas.

Na njemu piše: „Desanka Vitas 1887.–1955. Majka Jelene, Milana i Branka, palih boraca NOB-a 1941.-45., za čije se grobove ne zna”.

Kuća užasa

U knjizi „Vetrovite zore“ Radivoja Papića, koju je Arnaut pronašao u jednoj sarajevskoj antikvarnici, našao je brojne detalje o Jeleni Vitas, ali i o svom djedu Sadiji. Nekih se prisjetio iz djedovih priča, a za neke je prvi put čuo.

- Najviše podataka sam našao u poglavlju „Kuća užasa“, u kojem je Radivoj Papić opisao sve užase njenog boravka u zgradi UNS-e i u Jasenovcu, u kom detaljno opisuje i njenu vezu s mojim djedom, a sve na osnovu kasnijih razgovora s preživjelim logorašicama. U toj knjizi sam saznao i nešto što nisam znao ili što sam možda zaboravio - da su se Jelena Vitas i moj djed upoznali na skijanju na Jahorini 1940. godine - kaže Arnaut.

Nikad zaboravljena

A koliko su priče o Jeleni uzvišene i svete govori i činjenica da baki Damira Arnauta, koju je nakon Jelenine smrti upoznao njegov djed, nikada nije smetalo spominjanje njenog imena.

- I bez obzira što je djed u partizanima kasnije upoznao moju baku, koja je bila prvoborac i s kojom je proveo ostatak života, nikada nije zaboravio Jelenu i često je pričao o njenoj hrabrosti, snazi i idealima za koje je dala i život - kaže Arnaut.