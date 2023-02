Nema više ni karantina u Federaciji

Krizni štab Federacije BiH od jutros zasjeda, a do sada su ukinute ili ublažene četiri mjere.

Prva mjera koja je ublažena jeste zabrana kretanja osobama starijim od 65 godina i mlađima od 18 godina.

- Prema toj odredbi, osobe starije od 65 godina imale bi mogućnost da ponedjeljkom, srijedom i petkom izađu, da borave vani od 9 do 13 sati, dok bi mlađi od 18 godina to pravo ostvarivali utorkom, četvrtkom i subotom u periodu od 14 do 20 sati – izjavio je danas pomoćnik ministra za javno zdravlje Goran Čerkez.