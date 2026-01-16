Inspektori za zaštitu od požara kontrolisali sve domove za smještaj starijih osoba u KS

Inspektorat za zaštitu od požara Ministarstva unutrašnjih poslova (MUP) Kantona Sarajevo u prošloj godini izvršio je 628 inspekcijskih pregleda, od toga 120 redovnih, 184 kontrolna i 324 vanredna pregleda, saopćeno je iz kabineta kantonalnog ministra unutrašnjih poslova.

Vandredni nadzori

Na osnovu provedenih pregleda, inspektori su donijeli 168 rješenja kojima su naložili određene mjere.

Inspektori za zaštitu od požara u prošloj godini su provodili ciljane vanredne nadzore u građevinama za javnu upotrebu s ciljem prevencije i blagovremenog otklanjanja eventualnih nepravilnosti koje bi mogle uzrokovati neželjene posljedice.

Tokom prošle godine je kontrolisano 25 ugostiteljskih objekata (noćni klubovi, diskoteke, barovi i drugo), osam objekata kulture (pozorišta, centri za kulturu i mlade) te deset sportskih objekata (sportske dvorane, koncertne dvorane, bazeni). U većini objekata su utvrđeni nedostaci i naložene odgovarajuće mjere.

Utvrđeni nedostaci su nepostojanje dodatnih izlaza iz prostora, požarno odvajanje prostora, nedostatak sistema aktivne zaštite od požara, ispitivanje instalacije i opreme prema tehničkim normativima i standardima, nepostojanje panik rasvjete, procjene ugroženosti od požara, planova evakuacije, itd.

Nalaganje mjera

Inspektori su donijeli 47 rješenja o nalaganju mjera, a kontrolnim pregledima utvrdili su da je 31 subjekt nadzora otklonio utvrđene nedostatke. Ostali subjekti su u fazi nadzora i kontrolisanja, a inspektori prate dinamiku otklanjanja utvrđenih nedostataka te djeluju u skladu s tim.

- Inspektorat za zaštitu od požara redovno vrši kontrole u skladu sa planovima rada. Međutim, nakon slučajeva iz prethodne godine, kao što je tragedija u diskoteci u Sjevernoj Makedoniji i požar u Domu penzionera u Tuzli provedeni su i dodatni vanredni kontrolni pregledi ugostiteljskih objekata, diskoteka, sportskih dvorana, pozorišta, domova za starije i nemoćne osobe i slično. Utvrđeni su nedostaci u određenom broju slučajeva, ali ono što je dobro je da se radi na otklanjanju tih nedostataka i da inspekcija redovno provodi kontrolne preglede te je svakodnevno na terenu. Želim istaći da su naši inspektori odradili odličan posao i njihovim pravovremenim djelovanjem spriječene su veće posljedice - izjavio je ministar unutrašnjih poslova Kantona Sarajevo Admir Katica.

Glavna kantonalna inspektorica Sabina Bukva pojasnila je koje su najčešće nepravilnosti utvrđene u domovima za starije i nemoćne osobe.

- Prilikom inspekcijskih pregleda utvrđeno je da nisu pregledani ili da nisu provođena periodična ispitivanja kao što su: pregled i čišćenje dimovodnih objekata, gromobranskih instalacija, elektroinstalacija, uspostava hidrantske mreže prema tehničkim propisima, nedostatak dovoljnog broja aparata za gašenje požara, a izostala je i obuka i provjera uposlenika domova iz oblasti zaštite od požara - izjavila je inspektorica Bukva. Dodala je da su svim subjektima nadzora naložene mjere i određeni rokovi za otklanjanje te da inspektori trenutno provode kontrolne preglede kako bi utvrdili da li su mjere provedene.

Inspektori za zaštitu od požara su izvršili nadzor u deset domova za starije i nemoćne osobe na području Kantona Sarajevo, odnosno u svim domovima koji su u registru privatnih ustanova socijalne zaštite Ministarstva za rad, socijalnu politiku, raseljena lica i izbjeglice Kantona Sarajevo.