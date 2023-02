Milanović otkrio detalje sastanka s Izetbegovićem: Doveo ga je Mesić

Predsjednik Hrvatske Zoran Milanović komentirao je sastanak s predsjednikom SDA Bakirom Izetbegovićem.

- Tema sastanka bili su odnosi hrvatskog i bošnjačkog naroda. Ja sam ga primio, odnosno dogovorili smo se sustresti, prije svega on je vodeći političar bošnjačkog korpusa, to je realnost. Na tome nećemo stati. O našim razgovorima želim upoznati i Plenkovića i ino-ministra. Taj je sastanak trebao biti održan prije godinu dana. Drago mi je da je došao. Prostor saradnje između Bošnjaka i Hrvata je velik, a trenutno ne ide kako treba. To naravno ne treba ići na štetu Srba. S Izetbegovićem nisam razgovarao o Komšiću. Izetbegović je, ne jedini, ali najvažniji predstavnik bošnjačkog naroda - naveo je Milanović.

Kaže da ga je Mesić nazvao i predložio taj susret.

- Došao je s gospodinom Izetbegovićem. Vjerovatno se i Izetbegović osjećao bolje. Inicijator sastanka sam ja, prije godinu dana, sad se to dogodilo. Nije uobičajeno, ali tak je bilo - kazao je o dolasku Mesića na sastanak.

Rekao je i da se na sastanku nisu dotaknuli teme stanja u RS, ali ni teme o vojsci, iako smatra da vojska nije realna. “To nije realno, to košta”.

- Gospodin Dodik je na određeni način talac situacije u RS i elemenata i ljudi koji su radikalniji od njega. Ja mislim da on uopće nije radikalan, ali u jednom trenutku to postaje malo neozbiljno. To je kao da ja prijetim Sloveniji nosačem aviona. Prvo, ne bih nikad prijetio, drugo ne mogu takve gluposti pričati - rekao je Milanović.