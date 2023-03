Lovrinović: Nemam pravo da odustajem od mogućnosti da se izborni proces dovede u zakonitu formu

Zastupnik u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine Bosne i Hercegovine Nikola Lovrinović (HDZ BiH) danas je u Sarajevu izjavio novinarima da on nema pravo da odustaje od mogućnosti da se izborni proces dovede u zakonitu formu. - Nemam pravo ni kao zastupnik, ni kao predstavnik određene političke opcije. Mi mislimo da se izmjene Izbornog zakona moraju dogoditi u onim dijelovima koji se odnose na odluke Ustavnog suda i Suda u Strazburu. Mislimo da još uvijek ima vremena za to. Očekujemo i nadamo se i koliko ja znam, još uvijek ima silnica i u Evropskom parlamentu i od kolega iz Evropskog parlamenta, Evropske komisije i međunarodnih predstavnika da se to ipak dogodi. Dakle, da uđemo u jednom normalnom procesu u izborni proces, ako se do toga dođe - kazao je Lovrinović.

Situacija nije jednostavna

Dodao je kako ne može ni pretpostaviti što će se dogoditi ako do toga ne dođe, "ako izborni proces krene, a da nemamo implementiranu odluku Ustavnog suda koji je izbrisao određene članove po kojim se ne može implementirati ono što se dogodi na izborima kad je u pitanju Dom naroda Federacije BiH, pa onda i Dom naroda BiH, pa i izvršna vlast". Naveo je kako bi volio da se to ne dogodi. - Situacija nije nimalo sad jednostavna, a poslije toga, ako se to tako dogodi, mislim da će biti još složenija i još neizvjesnija šta će biti u nekom novom mandatu. Dakle, nema razloga, ako se došlo toliko blizu, a jeste, svi sudionici to govore, da toliko malo toga fali da se to dogovori. Sve se to može u nekoliko dana, ako je to tako - kazao je Lovrinović.

Postoji i zakonska mogućnost