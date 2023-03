Ne pitaj s kim će Komšić

Stranka demokratske akcije i Demokratska fronta ostaju u čvrstom političkom savezu. Kako su potvrdili državni poslanici DF-a, njihovu koaliciju neće poljuljati ni američke sankcije uvedene jednom od najmoćnijih funkcionera SDA, delegatu u Domu naroda BiH, bivšem šefu Kadrovske komisije ove stranke i, prema vlastitom priznanju, „prvom do Bakira“ Asimu Sarajliću.

Korupcijske afere

Politički profit

Uglavnom, odgovor Željka Komšića je poznat, što je iznenađenje samo za zanesenjake poput Vojina Mijatovića koji još vjeruju u ljevičarske ideale zajedništva i solidarnosti i u toj zaslijepljenosti ne prepoznaju one kojima je to samo korisna krinka za osobni politički profit.

Desno ili lijevo

Držeći se Makijavelijevog pravila da cilj opravdava sredstvo, Komšić procjenjuje da mu jedino populistička mantra o vlastitoj nezamjenjivosti u ulozi „spasitelja države“ te ostanak u Vijeću ministara i nekim kantonalnim vladama sa SDA povećavaju šanse za još jedan mandat u Predsjedništvu BiH. Zato mu i ne smeta za svakog istinskog socijaldemokratu i liberala kompromitirajuća slika jednog „ljevičara“ koji pretendira na hrvatsko mjesto u kolektivnom šefu države, u zagrljaju s desničarskom, nacionalnom strankom Bošnjaka. Naprotiv!



Nije, dakle, pitanje s kim će i kako će Komšić i šibicarski DF dalje, hoće li nastaviti desnim ili lijevim putem, koliko Komšićeve političke piruete objektivno štete ili pomažu BiH, hoće li s Nikšićem ili s Izetbegovićem...

Jednostavno, on će s onim ko će mu postaviti „lopovku“ da još jednom zasjedne u fotelju u Musali 9. Nekad su to bila Lagumdžijina, danas su to Bakirova ramena.