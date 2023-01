I danas obustava saobraćaja na nekoliko dionica

Prema podacima BIHAMKA, vozi se po mjestimično mokrim ili vlažnim cestama, a pažnju skreću na učestale odrone zemlje ili kamenja.

Zbog radova na dionici Buna-Počitelj u mjestu Ševaš Njive, svaki dan osim nedjelje i praznika na snazi su dnevne obustave saobraćaja u vremenu od 9 do 12:15 sati, od 13:15 do 15 sati i od 17 do 19 sati. Za vrijeme obustave saobraćaj je preusmjeren na alternativne pravce (Tasovčići-Tromeđa-Mostar, Tasovčići-Masline-Buna i Tasovčići- Domanovići-Buna).

Zbog izvođenja radova na autoputu A-1 za saobraćaj su zatvorene preticajne trake u zonama petlje Sarajevo sjever i petlje Podlugovi, u oba smjera. Radovi se izvode i na vijaduktu Klopče na dionici A-1 Zenica sjever-Zenica jug, gdje se saobraća preticajnom trakom, dok je vozna traka zatvorena za saobraćaj.

Na magistralnom putu Jajce-Donji Vakuf zbog radova u tunelu Skela, tokom dana saobraća se naizmjenično, jednom trakom. U noćnim satima (22-6 sati) saobraćaj se obustavlja i preusmjerava na obilaznicu oko tunela.

Sporije, zbog radova, saobraća se i na putnim pravcima: Konjic-Jablanica (tunel Crnaja), Donji Vakuf-Travnik (Komar), Žepče-Zenica (Golubinja), Ripač-Dubovsko, Bosanski Šamac-Orašje (dionica Grebnice-Bazik) i Stolac-Hutovo (u mjestu Cerovica).

Na putu Rudo-granični prelaz Uvac zbog oštećenja mosta, zabranjen je saobraćaj za teretna vozila maksimalnog osovinskog opterećenja preko 10 tona po osovini, dok je za ostala vozila brzina kretanja na mostu ograničena na 20 kilometara ma sat.

Na graničnim prijelazima zadržavanja nisu duža od 30 minuta.