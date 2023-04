Bradara o rezoluciji Bundestaga: Čović nije rušitelj BiH, to su zlonamjerne kvalifikacije i to je naručeno

Hoće li se na vrijeme osigurati novac za izbore, kako HDZ vidi novi preustroj BiH, zašto stranka koja zastupa evropske vrijednosti ne usvaja i evropske zakone u bh. institucijama? To su bila neka od pitanja N1 za Lidiju Bradaru, delegatkinju u Domu naroda BiH (HDZ).

Legitimno predstavljanje

- Sastanci Evropske pučke stranke su na najvišem nivou, kao najjače stranke u Evropskom parlamentu, jako važni. To je prilika da predsjednik HDZ i drugi predstavnici, trebalo bi ih biti više, ali u ovom slučaju gospodin Izetbegović i naš predsjednik su u Roterdamu. Trenutačno su na dnevnom redu uvodne rasprave, raspravlja se o budućnosti EU, ali i o budućnosti BiH. Jako je važni da se obojica nalaze za istim stolom - navela je Bradara.

Očekuje li da se u rezoluciju uključi i pitanje legitimnog predstavljanja, pitao je voditelj N1 Boris Brezo.

- Ne znam koliko nama može pomoći rezolucija, ali ako će rezolucija EPP-a pomoći partnerima u BiH, koje su pridružene članice i promatrači EPP-a onda je to važno. Svaki napredak zajedničkih satajališta o budućnosti BiH je dobrodošao - rekla je.

Govoreći o Rezoluciji Bundestaga, kazala je: "predsjednik Čović nije rušitelj BiH. To su slobodne procjene, zlonamjerne kvalifikacije, to je naručeno, šta je to predsjednik Čović uradio da ruši BiH."