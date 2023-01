Zrak u Sarajevu jutros zagađen

U ostalim gradovima, lica sa bolestima srca i disajnih organa, poput astme, upozorena su na moguću pojavu pojačanih simptoma i intenziteta bolesti, a plućnim i srčanim bolesnicima, trudnicama, djeci i starijima preporučuje se da smanje bilo kakve spoljne fizičke aktivnosti.

Indeks kvaliteta zraka od nula do 50 je dobar, od 51 do 100 umjereno zagađen, od 101 do 150 nezdrav za osjetljive grupe stanovništva, od 151 do 200 nezdrav, od 201 do 300 vrlo nezdrav i više od 300 opasan po zdravlje.