Nezdrav zrak u Sarajevu jutros, Banja Luka i dalje najzagađeniji grad u BiH

Posljednjih dana kvaliteta zraka u Sarajevu je na veoma niskom nivou, a indeks zagađenosti u Sarajevu jutros, 19. decembra, u 7 sati iznosi 174.

Taj indeks spada u kategoriju Nezdrav, što znači da je moguća pojava pojačanih simptoma i intenziteta bolesti kod osoba sa bolestima srca i disajnih organa, poput astme. Svi ostali bi mogli početi osjećati negativan utjecaj zagađenja na zdravlje.

Također, savjetuje se da plućni i srčani bolesnici, trudnice, djeca i starije osobe izbjegavaju bilo kakve vanjske fizičke aktivnosti. Produžena ili veća naprezanja tokom boravka vani trebali bi izbjegavati i svi ostali.

Ipak, na području Bjelava, izmjeren je indeks 70, što se smatra poboljšanjem. Najzagađeniji zrak je na mjernim stanicama Ambasada SAD (198), Otoka (191), Saraj-polje (186) i Ilidža (178).

Prema podacima Eko akcije, najzagađeniji grad u Bosni i Hercegovini jutros je bio Banja Luka, sa indeksom zagađenosti od 373. U kategoriju Nezdrav, uz Sarajevo, jutros spadaju i gradovi: Prijedor, Bosanski Brod, Doboj, Ilijaš, Lukavac, Zenica, Tuzla i Visoko.