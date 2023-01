Fra Mile Babić: Dobri ljudi nas mogu spasiti, dajmo im da dođu do izražaja

- Ideologija je lažno prikazivanje stvarnosti. Crno-bijelo prikazivanje stvarnosti, to nije nikakvo mišljenje - istakao je uDnevniku D FTV-a Fra Mile Babić, filozof i teolog, profesor na Franjevačkoj teologiji u Sarajevu. - Hegel je govorio da je to izraz taštine, bahatosti, umišljenosti i izraz mržnje. Crno-bijelo prikazivanje je neistina, laž. Uzmite nacionalističke ideologije - moj narod bezgrešan, a drugi narod potpuno crn. To su sve laži i mržnja. Znači imamo nacionalističke ideologije, crno-bijelo prikazivanje, imamo staljinističke, ove lijeve iste. Imamo religiju kao ideologiju, kako ako religija služi naciji, kapitalu. Ona je negacija same sebe. Religija je da širi ljubav prema Bogu i bližnjemu. Ili imamo danas nauku. Ona služi samo moćnima i bogatima. Evo pogledajte ovaj rat u Ukrajini - oni samo govore kako će nas bolje ubiti, savršenije i kojim oružjem. Niko ne govori o životu. Šta mi nudimo sad kao kršćani? Odgovor je ljubav, ali danas naša civilizacija ima tri oblika ljubavi. Prvi je eros, erotska privlačnost. Ljudi se žele sjediniti. To je dobar oblik ljubavi i treba ga imati. Drugi oblik je prijateljska ljubav. Slobodni smo, samostalni, a opet neraskidivo povezani. I treća je ova ljubav koju Isus nudi, a to je kad više voliš drugoga nego samog sebe. E ta ljubav, da drugog voliš više nego sebe, barem u svojoj kući, ta ljubav spašava.



Uvreda za dostojanstvo

Navodi da je mržnja uvreda za dostojanstvo. - To je protiv duševne higijene. A Isus je upravo tražio ljubav prema neprijateljima. Prema svakom čovjeku kojeg susrećeš. Nemoj dopustiti da i ti postaneš neprijatelj kao i on. Niko nema izvinjenje za mržnju. Ako mrziš škodiš i drugome i sebi istovremeno. Samo što su ljudi glupi pa ne vide to. Znači svaka negacija drugog je negacija i samog sebe. Svako ubijanje drugog je ubijanje i nas, ubijanje života. Ali ljudima je toliko pomračena pamet tom mržnjom da ne mogu razmišljat. O obožavanju kulta ličnosti Fra Mile kaže da je užas. - Svaka moć kvari čovjeka. Znači ako posjeduješ bilo kakvu moć to ti kvari moć razmišljanja. Apsolutna moć korumpira apsolutno. Ko god voli moć ne može voljeti čovjeka. Smatra da je i našim vlastodršcima pomućena pamet. - Mi na ovim prostorima imamo sve te ideologije. Imamo nacionalističke, staljinističke, imamo religiju, nauku kao ideologiju. I svaki misli da je nepogrešiv još i svaki crno-bijelo prikazuje stvarnost. To je sve širenje mržnje. Niko nije 100 posto crn, niko nije 100 posto bijel. Svako ima dobrih i loših strana. Ne prolazi linija dobra i zla između naroda, između religija nego kroz srce svakog čovjeka. Ali to je ljudima teško objasniti. Oni misle mržnjom. šta ćeš postići mržnjom.

Vjera je nastala iz slobode, ne može se prisiliti, iznuditi

Fra Mile pojašnjava da Isus traži da mijenjamo sebe nabolje. - Od rođenja do smrti da se mijenjaš nabolje, a ne da druge mijenjaš. A mi smo počeli mijenjati druge. I onda ratovi. Kad mijenjaš sebe indirektno utječeš pozitivno na druge. A ne da mijenjaš druge. Ali mi smo naučili da mi valjamo, a drugi ne valjaju. I to je laž. Naše su škole sve ideologizirane bile. Pa ja sam učio da nema Boga, dokazali da nema Boga. I šta ćeš ti sad. To se zove vjera, to se ne može dokazat. Isus se nije dao prisiliti od onih koji imaju moć, nego od onih koji su slabiji i nemoćni. Znači ljubav ga pokreće. I to su pravi ljudi, a ne oni koji obožavaju silnike i ubojice. Pa to je za psihijatrije. Ističe da i u Kur'anu i u Bibliji stoji da vjera nastaje iz slobode. - Za Bibliju je srce središte osobe. Znači vjera je nastala iz slobode, ne može se prisiliti, iznuditi. I vjera i ljubav. I zato neko može imati svu vlast na ovom svijetu, ali ne može prisiliti nikoga da ga voli. A ta ljubav usrećuje čovjeka. Danas ljudski život može uspjeti samo u poštenju, moralu i ljubavi. Korona nas je naučila da moramo voljeti i vodu i kisik i zrak. Naglašava da je danas porodica kao institucija zanemarena. - Tu treba najviše ulagati. Čovjek se stidi reći da voli svoju ženu i obratno. Oni u porodicu, u ljubav unesu tu svoju bahatost, umišljenost. Na pitanje koliko smo kao narod letargični, Fra Mile odgovara: - U nas je taj kolektivizam zavladao. Svi isti, svi jedno pratimo. Nema čovječe božiji. Ti odgovaraš za sebe i nema rekli mi, nagovorili me. Čovjek mora imati toliko samopoštovanja da bude osoba, da bude slobodan, da misli svojom glavom. Da ti odlučuješ i da smiješ kazati šta voliš, šta zastupaš. Moraš voljeti svaku osobu, a ne samo svoga.

Vlast nikada ne voli ljude koji govore pravedno i istinito