Ministar Dado Dogan podnio ostavku

Predsjednik Vlade RS Radovan Višković je potvrdio da je Dado Dogan podnio ostavku na mjesto ministra porodice, omladine i sporta.

On je bio prijedlog Socijalističke partije za ministra, osuđen je na godinu dana zatvora zbog saobraćajne nesreće koju je skrivao.

Višković je za RTRS rekao da je to nešto što se može dogoditi svakome, ali da član Vlade ne može biti neko ko je izdržao zatvorsku kaznu.

- Želim javno da kažem da sam tražio od predsjednika političkih stranaka, čak i da date nestranačko ime, da kažete da je to vaš prijedlog, ali dajte ljude sa biografijama, dajte ljude koji mogu adekvatno da odgovore vremenu i zadatku, ali ne možete me staviti u poziciju ako dobijete ime i prezime na papiru, na memorandumu te političke stranke sa potpisom i pečatom predsjednika, da je to kandidat te stranke za određenu funkciju - rekao je Višković.