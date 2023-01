Obišli smo mjesto gdje je počeo rat u BiH: U Ravnom su Božići posebni

Svi dolaze

Kaže nam to i don Ivan Bijakšić, koji je na službu u Ravno stigao prije nešto više od dvije godine. Ovo će mu biti treći Božić koji će provesti s vjernicima u dvije župe u kojima djeluje, a to su Ravno i Trebinje. Obje župe su, veli nam, veoma kulturno-povijesno bogate. Sama župna crkva u Ravnom je, kaže, posvećena 1574. godine, a na području župe ima čak 35 crkvi koje su posvećene velikim svecima.

Upravo u dane kada se slave ti sveci, okuplja se veliki broj vjernika i hodočasnika koji se, iznosi on, utječu i traže zagovor i pomoć. Tri crkve su vrlo stare i datiraju iz 13. stoljeća, dvije su i nacionalni spomenici BiH, a u Ravnom se njeguje pravo bogatstvo kulturnih narodnih običaja.

Iako svaki kraj, mjesto i župa imaju svoje običaje koji se ljubomorno čuvaju i prenose na mlađe generacije, Božić je, priča nam don Bijakšić, nekako radosniji u odnosu na druge krajeve.

- Do današnjih dana su sačuvali običaj koji se zove veselanje, kada se iz svih obitelji muškarci okupe i idu od kuće do kuće kako bi čestitali Božić. To veselanje je podijeljeno u dva dana, a običaj je da se u svaku kuću uđe, čestita Božić, počasti se i zapjeva. Također, ovdje je svojstveno i to da imamo dvije mise ponoćke, u dvije župe, a jedan je župni zbor čiji članovi pjevaju na obje mise - priča nam on.

Uz veselanje, kojem se svi raduju, božićno vrijeme u Ravnom ima svoje čari i kada je riječ o jelima koja se tradicionalno spravljaju.