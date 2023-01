Čestitka mostarskog biskupa Petra Palića: Božić se slavi u miru i ratu, u krizi i blagostanju

To su riječi upućene pastirima u Lukinu evanđelju nakon Isusova rođenja u Betlehemu. Ove riječi ohrabrenja anđeo upućuje i svima nama, draga braćo i sestre, bilo da živimo u gradovima ili udaljenijim krajevima naše Biskupije!

Božić se slavi svake godine unatoč toplini i hladnoći, unatoč miru i ratu, unatoč krizi i blagostanju. Božić, rođenje Isusovo u Betlehemu, slave ljudi diljem svijeta, u svakoj zemlji i na svakom mjestu. Pastiri koji primaju ovu vijest, podsjetnik su da Božja Radosna vijest ne isključuje nikoga, čak ni one koje svijet smatra beznačajnima i nedostojnima Radosne vijesti.

Stoga, zajedno i s radošću slavimo Božić okupljajući se u zajednici vjernika, u obitelji i s prijateljima, zahvaljujući za dar vjere i za dar jednih drugima.

Ovo vrijeme je za neke najradosnije i najsretnije doba godine, a za neke najtužnije i najdepresivnije. Istina, pjesma nam reći da sanjamo o bijelom Božiću, ali naša srca pričaju drugu priču. Naša srca pričaju priču o nadama i razočaranjima, o radosti i tuzi, o blagoslovu i gubitku. I često smo tjeskobni, uplašeni, posramljeni, zabrinuti, razočarani i tužni. Ako ti se to događa, znaj da će i to proći i znaj da je Isus, koji se danas rodio, tu s tobom i za tebe, kao i za svakoga. Jer kao kršćani, vjerujemo da je novorođeni Isus najveći dar ikada i da je jednako i u potpunosti dan svakoj osobi. To je i tvoj dar.

Stanimo pored Djeteta Isusa ovoga Božića. Pogledajmo Dijete u jaslicama i vidimo s kakvom nas ljubavlju Bog ljubi, kako nam dolazi i kako je s kako nam se pokazuje u nježnosti i velikoj moći.

Svima želim sretan i blagoslovljen Božić i neka Vam nova godina bude puna nade i blagoslova - naveo je Petar Palić.