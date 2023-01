Anđa i Slavo Petrušić iz Kotor Varoši: Nema Božića bez naroda

Božić je poseban

- To nam je najglavniji praznik, Božić. Obraduješ se i Božiću, a obraduješ se i djeca će doći, zbog djece, familija, onda se sastanemo svi".

Samo da bude mira

Anđa odlazi u crkvu na molitve kada god može, a u tome je može spriječiti samo bolest ili dolasci gostiju.

Kaže da je teško proslavljati bez djece, ali uz Slavu i prijatelje vrijeme brže prolazi.

- Sve je dobro dok smo dvoje u kući makar, a ne daj Bože da bude jedno, onda ti više ništa nema, ne znači, ali šta ćeš, takav je život - rekla je ona.

Sve pripreme za Božić Anđa je obavila na vrijeme, zadovoljna je što i dalje može raditi, a obaveze si rasporedi na više dana tako da sve bude spremno na vrijeme.

- Samo da bude mira, to je najglavnije, mira i zdravlja to ti je najvažnije. Ako si bolestan nema od tog ništa, ako je nemir, imali smo i kada je bio rat i Božić i sve, ali nam nije bilo ni do čega, a sad hvala Bogu sad je dobro sve. Mir i zdravlje i da dolaze komšije, da nismo tu sami - poželila je Anđa za Božić.