Najavljeni noćni termini klizanja u Pionirskoj dolini

Upravo zbog velikog interesovanja i potrebe da svakom posjetiocu omogući rekreativno klizanje uprava preduzeća Park donijela je odluku da od sutra, ponedjeljak 26. decembar 2022. godine ponudi i noćne termine klizanja. Noćni termini počinju od 16 sati i traju do 20 sati svih sedam dana u sedmici. Dnevni također ostaju posjetiocima na raspolaganju i to od 10 do 15 sati. Svakog dana do kraja raspusta, odnosno do 31. januara 2023. godine omogućeno je dnevno po devet sati klizanja, odnosno devet termina dnevno, uz kratkotrajne pauze za čišćenje i uređenje leda.