U toku peta posebna sjednica Narodne skupštine RS

Peta posebna sjednica Narodne skupštine RS, na čijem dnevnom redu se nalazi 29 tačaka, počela je danas u 10:30 sati.



Danas će se razmatrati Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih lica u javnim ustanovama u oblasti zdravstva RS - po hitnom postupku; Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o platama zaposlenih u javnim službama RS, po hitnom postupku; Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u oblasti visokog obrazovanja i studentskog standarda RS - po hitnom postupku; Prijedlog zakona o izmjenama Zakona o platama zaposlenih u osnovnim i srednjim školama i đačkim domovima u RS - po hitnom postupku.

Između ostalog, planirano je da se razmatra Prijedlog zakona o izmjeni Zakona o platama zaposlenih u oblasti kulture RS - po hitnom postupku.

Na početku zasjedanja, Narodna skupština konstatovala je ostavke ministra rada i boračko-invalidske zaštite RS Dragoslava Kabića i ministra porodice, omladine i sporta RS Dade Dogana.

Kolegijum Narodne skupštine je odlučio da se vodi objedinjena rasprava o tačkama koje se odnose na povećanje plate u javnom sektoru - od prve do osme tačke dnevnog reda, kao i od devete do 12. tačke, te od 13. do 16. tačke dnevnog reda, nakon čega će se narodni poslanici izjasniti o apsolviranim tačkama.

Na zahtjev Vlade RS sa dnevnog reda Pete posebne sjednice povučena je 26. tačka predloženog dnevnog reda: Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Zakona o visokom obrazovanju, a uvrštena je nova tačka: Izbor i imenovanje.

Odlučeno je da zasjedanje Pete posebne sjednice danas i sutra, 27. i 28. decembra, traje do 22 sata. Dan za glasanje biće održan u četvrtak, 29. decembra 2022. godine.