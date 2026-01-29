Delegati Bošnjaci pokreću mehanizam zaštite vitalnog interesa zbog zakona o stvarnim pravima RS

Na današnjoj sjednici Zajedničke komisije Narodne skupštine Republike Srpske (NSRS) i Vijeća naroda Republike Srpske za usaglašavanje zakona, propisa i akata nije postignuta saglasnost o Zakonu o izmjeni zakona o stvarnim pravima i taj akt će biti upućen Vijeću za zaštitu vitalnog interesa Ustavnog suda Republike Srpske na razmatranje i donošenje konačne odluke, saopćeno je iz ove skupštine.

Odluku o pokretanju mehanizma zaštite vitalnog nacionalnog interesa u vezi s navedenim zakonom donio je Klub delegata Bošnjaka u Vijeću naroda Republike Srpske.

Predstavnik Kluba je na današnjoj sjednici Zajedničke komisije i Vijeća ostao pri stavu da je Zakonom povrijeđen vitalni nacionalni interes bošnjačkog naroda, dok je predstavnik Republičke uprave za geodetske i imovinsko-pravne poslove, obrađivača zakona, obrazložio da predloženi amandmani ovog kluba nisu prihvatljivi i naglasio da Zakonom nije povrijeđen vitalni nacionalni interes nijednog naroda.

Zakon o izmjeni zakona o stvarnim pravima usvojila je Narodna skupština Republike Srpske na 17. redovnoj sjednici 24. decembra 2025. godine.

Sjednicom Zajedničke komisije je predsjedavao predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Nenad Stevandić.