Nastavljena 15. redovna sjednica NSRS, na dnevnom redu dvije građanske inicijative

Raspravom o Nacrtu zakona o dopunama zakona o unutrašnjem platnom prometu koju je uputila građanska inicijativa započet je nastavak 15. redovne sjednice Narodne skupštine Republike Srpske.

Na dnevnom redu je još jedna građanska incijativa - Prijedlog odluke o moratorijumu na dodjelu koncesija za geološka istraživanja i za eksploataciju mineralnih sirovina, ruda i drugih resursa na području planine Majevica do okončanja postupka zaštite područja u skladu sa Zakonom o zaštiti prirode RS i usvajanja dokumenta o politici dodjele koncesija u skladu sa Zakonom o koncesijama RS.

Pred narodnim poslanicima RS su još tri zakona u formi nacrta: o izmjenama i dopuni Zakona o kulturi, o izmjenama i dopunama Zakona o podršci nezaposlenom roditelju četvoro i više djece u RS i izmjenama i dopunama Zakona o javnim preduzećima.

Na dnevnom redu je i Konsolidovani izvještaj o izvršenju Budžeta RS za prošlu godinu, te izvještaji o radu nekoliko regulatornih finansijskih institucija, kao i izvještaj o radu JP "Radio-televizija RS" za 2023. godinu i Izvještaj o reviziji finansijskog poslovanja JP RTRS.

Vlada RS predložila je za ovu sjednicu NSRS i Informaciju o dugu sa stanjem na kraju prošle godine.

Inače, prošli četvrtak prije početka glasanja o apsolviranim tačkama dnevnog reda, predsjednik NSRS Nenad Stevadić udaljio je poslanika Nebojšu Vukanovića do okončanja ove sjednice "zbog neprimjerenog ponašanja na sjednici Kolegijuma NSRS". U znak solidarnosti, cijela opozicija u NSRS je napustila skupštinsku salu i nije prisustvovala glasanju.